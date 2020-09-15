«اللاجئين الأسقفية»: توظيف 29 لاجئًا إفريقيًا خلال شهرين

أعلنت خدمة اللاجئين بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر عن تفاصيل المساعدات التي قدمتها للاجئين الأفارقة طوال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.وذكرت الكنيسة الأسقفية، في بيان لها اليوم الأربعاء: "قدم مكتب خدمة اللاجئين فرصًا لتوظيف 12 لاجئًا و5 لاجئات في شهر يوليو مقابل 6 لاجئين و6 لاجئات في شهر أغسطس، حيث تم إلحاقهم بوظائف متنوعة، بينها العمالة المنزلية وبعض أعمال النظافة والرعاية وسائقين وعمال إنتاج في شركات ومؤسسات ومصانع".وأوضحت الكنيسة: "قدمنا تدريبًا للاجئين قبل استلامهم العمل، وسلمناهم شنطا تتضمن أدوات صحية ومطهرات تساعدهم على القيام بمهامهم في ظل وباء كورونا"، لافتة إلى أن اللاجئين يحملون جنسيات متعددة، بينها شمال وجنوب السودان وإثيوبيا وسوريا وغيرها.