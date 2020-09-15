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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالات أممية تطالب بتضامن أوروبي لمساعدة المهاجرين في اليونان

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:47 م
أنطونيو فيتورينو
أنطونيو فيتورينو
وكالات
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قالت وكالات أممية، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على الدول الأوروبية استقبال مزيد من المهاجرين من جزيرة ليسبوس والجزر اليونانية الأخرى المكتظة بالمهاجرين.

وقال أنطونيو فيتورينو، مدير المنظمة الدولية للهجرة، في بيان: "نحن في حاجة لمزيد من الالتزامات بإعادة التوطين في هذه الأوقات الصعبة، في الوقت الذي يضع فيه الاتحاد الأوروبي نظاما أكثر قدرة على التوقع ويتميز بكفاءة أكبر بناء على المسئولية المشتركة".

وقال فيليب ليكليرك، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في اليونان، إنه يجب تقليل عدد الأشخاص في مراكز استقبال المهاجرين بالجزر اليونانية، كما يجب تحسين ظروف المعيشة.

وأضاف أنه من المقرر أن تعرض المفوضية الأورويبة، الأسبوع المقبل، مقترحا من أجل معاهدة أوروبية للهجرة واللجوء، يستند على إجراءات تتسم بالكفاءة والتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، وقال: "نأمل في أن يتم اقتناص الفرصة".

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