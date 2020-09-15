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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: لم نتخذ موقفًا بشأن عودة المدارس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:55 م
الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة
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قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن ما تردد بشأن وجود موجة ثانية لم يثبت بعد وهدف المنظمة الحد من تزايد الحالات الإصابة الخطيرة، مشيرة إلى أنه مع عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية سوف تزيد الإصابات.

وأكدت الحجة- خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أن المنظمة لم تتخذ موقفًا بشأن العودة أو عدم العودة للمدارس، ويجب على المؤسسات التعليمية اتباع إجراءات الوقاية والحماية.

وأوضحت أن الأطفال الذين يصابون بالمرض لا تظهر عليهم أعراض وبعضهم أعراض بسيطة، ولكن لا نرغب في أن يكونوا مصدر نقل العدوى لكبار السن وأصحاب الأمراض.

وأشارت إلى وجود تعاون مع الدول في برامج التحصين ضد الأمراض، وبعض اللقاحات تعطى في المدارس ولكنها قليلة، مؤكدة أهمية اللجوء إلى مراكز الرعاية الصحية الأساسية للحصول على التطعيمات والخدمات الصحية.

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