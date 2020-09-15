«الأوقاف» تفتتح مسجد حسن الشربتلى وسط إجراءات وقائية (صور)

افتتحت وزارة الأوقاف ظهر اليوم مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لصلاة السيدات وذلك تحت إشراف كامل من واعظات وزارة الأوقاف، والتزم كل المصليات بالضوابط والتعليمات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وشددت الواعظات بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي وإحضار المصلاة الخاصة والوضوء بالمنزل.وجاء قرار وزير الأوقاف بالسماح للسيدات بالصلاة في المسجد بعد التزامهن بالإجراءات الاحترازية وذلك في مسجد السيدة زينب- رضي الله عنها- فيما يخص أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات.ونبه وزير الأوقاف على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة، مع عدم فتح دورات السيدات، وبذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب.