محافظ بورسعيد يشدد على التخلص الآمن من النفايات الطبية للمستشفيات

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أهمية التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية والقمامة من المستشفيات ليتم حرقها والتخلص الآمن منها، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة وعدم تراكمها، كى لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما فى تلك الظروف التى نمر بها حاليا، والتي تتطلب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد مع الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة والدكتورة مروة حلاوة مدير إدارة الطب الوقائي.كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بتكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة خطة مكافحة العدوى داخل المستشفيات وأعمال والنظافة والأمن مع تحديد احتياجاتها وتلبيتها على الفور.