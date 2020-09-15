رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على التخلص الآمن من النفايات الطبية للمستشفيات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 02:07 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على أهمية التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية والقمامة من المستشفيات ليتم حرقها والتخلص الآمن منها، وذلك وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة وعدم تراكمها، كى لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين، لا سيما فى تلك الظروف التى نمر بها حاليا، والتي تتطلب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ بورسعيد مع الدكتور أحمد حسن، وكيل وزارة الصحة والدكتورة مروة حلاوة مدير إدارة الطب الوقائي.

كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بتكثيف المرور على المستشفيات لمتابعة خطة مكافحة العدوى داخل المستشفيات وأعمال والنظافة والأمن مع تحديد احتياجاتها وتلبيتها على الفور.

موضوعات متعلقة

107 مشاريع بـ10 مليارات جنيه.. تفاصيل «أضخم مشروع» لتطوير العشوائيات

رئيس الوزراء يُكلف بوضع خطة طوارئ لمواجهة السيول

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

السيسي يوقع تعديلات بعض أحكام القوانين

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بوضع خطة طوارئ لمواجهة السيول

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

107 مشاريع بـ10 مليارات جنيه.. تفاصيل «أضخم مشروع» لتطوير العشوائيات

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين: لا توجد شروط للمشاركة في معرض الإسكندرية للكتاب

«فلسفة الشرق» على مائدة نادى أدب السويس

«متحف بوشكين» يسجل حلقتين عن «بورتريهات الفيوم» وتأثر الفن الروسى بها

«الظاهرة الحضارية» محور العدد الجديد لمجلة «الفكر المعاصر»