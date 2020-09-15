«فلسفة الشرق» على مائدة نادى أدب السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث شهد نادى الأدب بقصر ثقافة السويس فى ندوته الأسبوعية عدة فعاليات متنوعة، منها محاضرة للأديب والقاص عادل أبوعويشة بعنوان "فلسفة الشرق".وتحدث عن إخناتون، وزرادشت، وبوذا، وكونفشيوس موضحًا فلسفة هؤلاء من الوجود هذا بخلاف إظهار الأسس والقيم والمبادئ والتعاليم التى تمت فى عهد هؤلاء، وقد طرح مجموعة من الأسئلة أهمها هل نجحت دعوة إخناتون واستمرت بعد وفاته؟ أيهما الأسبق فلسفة الشرق أم فلسفة الغرب؟وأجاب عادل أبوعويشة عن السؤال الأول بأن الاستمرارية تحتاج إلى قوة، وهذا لم يتوفر بعد وفاة إخناتون، أما فى السؤال الثانى فقد برهن على عراقة فلسفة الشرق قبل الغرب عن طريق فلسفة إخناتون.أعقب ذلك محاضرة للشاعر عزت المتبولي عن الباحث السويسى "الراحل عصام ستاتى"، حيث أوضح سيرته الذاتية ومشواره الأدبى ومؤلفاته عبر مشوار حياته، وأكد أن الأديب الراحل كان متعدد المواهب ببراعته فى البحث والتنقيب عن التراث الشعبى والحضارة الفرعونية القديمة والكتابات النقدية وكتابة القصة القصيرة والإخراج، وتقديم العديد من البرامج الثقافية فى القنوات التليفزيونية، وفى الختام رد على مداخلات من السادة الحضور، تلا ذلك أمسية شعرية وفنية لشعراء السويس، أدار الأمسية الأديب والناقد ياسر محمود.عقد بيت ثقافة جنيفة محاضرة بعنوان "الفكر المتطرف" حاضرها عمر صبحى، وفي قصر ثقافة السويس أقامت المكتبة العامة محاضرة بعنوان "المواطنة" حاضرتها هدى الشريف.