اتحاد الناشرين: لا توجد شروط للمشاركة في معرض الإسكندرية للكتاب

قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد فتح اليوم باب التقدم للناشرين الراغبين فى المشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب، والذى يقام خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل.وأوضح "عبده"، في تصريحاته لـ "الدستور"، أن الاتحاد لم يفرض شروطًا على الناشرين للمشاركة، مؤكدًا أنه حال زيادة عدد الناشرين المتقدمين للمشاركة عن المساحة المتوفرة سيتم إجراء قرعة لهم.وأشار إلى أن المساحة المتوفرة لإقامة المعرض تقترب من 3 آلاف متر مربع حسب ما أعلنته الهيئة العامة للكتاب.وكانت قد أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الإثنين، استئناف أنشطة معارض الكتب فى مختلف محافظات مصر، وتبدأ بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.ويشهد المعرض مشاركة 134 دار نشر، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركات مختلف قطاعات وزارة الثقافة.