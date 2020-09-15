إنشاء كوبرى جديد على الطريق الزراعى بالمنوفية بـ390 مليون جنيه

بدأت محافظة المنوفية الإجراءات الفعلية لإنشاء كوبري علوي جديد بمنطقة "أجهور الرمل" و"عرب الرمل" على الطريق الزراعي، للحد من الحوادث في هذه المنطقة وبتكلفة إجمالية تصل إلى 390 مليون جنيه.ويصل الكوبري حتى مدخل كفر الشيخ إبراهيم، بطول 1900 متر، تيسيرًا علي المواطنين وحرصًا على أمنهم وسلامتهم.وترأس خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الذي عقد بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، والذي يتضمن الإجراءات التنفيذية للبدأ في الأعمال الإنشائية للكوبري العلوي الجاري تنفيذه أمام قريتي عرب الرمل و"أجهور الرمل" بقويسنا بالطريق الزراعي القاهرة-الإسكندرية بتكلفة تقديرية 390 مليون جنيه.