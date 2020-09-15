إنقاذ سيدة «بلا مأوى» بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الثلاثاء، قيام وحدة التدخل السريع بالمديرية بإنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى، ونقلها وإيداعها إحدى دور مؤسسات رعاية المسنين بطنطا.كانت أماني النادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، تلقت بلاغا بوجود مسنة "86 عاما" بمنطقة "بسكة المحلة" بطنطا، ولا يوجد أحد لخدمتها غير ابنها الذي يبلغ من العمر 65 عاما، مريض، وليس لهما أحد ليقوم بمراعاتهما بعد وفاة زوجته وليس له أولاد.وانتقل الدكتور خالد أبوالمجد، رئيس فريق وحدة التدخل السريع بالمديرية ورئيس لجنة مواطن بلا مآوى الرئاسية لمحافظة الغربية، إلى مكان البلاغ بسكة المحلة، وعقب مشاهدة السيدة تلاحظ أنها تعاني من ضعف عام نتيجة تقدم السن ولا تستطيع التحرك، وتم الاتصال بمدير إدارة الأزمات بالمحافظة لإرسال سيارة إسعاف، وتم إنزال الحالة من الحجرة التي كانت تسكن بها بعد إجراء كافة الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع مديرة مؤسسة العجزة والمسنين، وتم إدخال السيدة وإيداعها المؤسسة لرعايتها.