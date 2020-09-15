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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديد

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 01:52 م
عربات ركاب السكك
عربات ركاب السكك الحديد
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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استقبل ميناء الإسكندرية، دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن الى 81 عربة وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل أن العربات الـ13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية وأن هناك 22 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأشار الوزير إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد
عربات ركاب السكك الحديد

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