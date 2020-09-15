تكريم أوائل الثانوية العامة ببنها

كرم عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، الطالبة علا أحمد سعد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية منفردة، في امتحانات الثانوية العامة أدبي والطالبة بمدرسة الثانوية بنات ببنها والطالبة زهراء مجدي منصور الأولى على مستوى الإدارة علمي علوم.سلم فتح الباب الطالبتين شهادات استثمار لكل طالبة، ووجه التهنئة لجميع أبناء الإدارة الناجحين، في الثانوية العامة متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، والمستقبل الباهر.وقال "فتح الباب" إن التفوق والنجاح نتاج مجهود وتعب، وليس ضربة حظ، مشيرًا إلى أن الإدارة كان لها الشرف تحت رعاية طة عجلان وكيل وزارة تعليم القليوبية، في حصد المركز الأول على الشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية، والذي حصلت عليه "علا" بمدرسة بنها الثانوية بنات.وجه مدير الإدارة الشكر لأسرة الطالبتين لما قدموه من دعم لأبنائهم مما أسهم في تفوقهم ونجاحهم.