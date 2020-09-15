خطة كريم عبدالعزيز للتفرغ لـ«الاختيار 2»

قرر الفنان كريم عبدالعزيز وضع خطة زمنية للانتهاء من تصوير مشاهده في الفيلم السينمائي الجديد «كيرة والجن»، الذي يجمعه للمرة الأولى بالنجم أحمد عز.وعلم «الدستور» أن كريم عقد جلسة عمل مصغرة مع المخرج مروان حامد، مخرج الفيلم، لوضع خطة للانتهاء من مشاهده بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث يرغب في إنهاء كافة ارتباطاته بحلول شهر نوفمبر للتفرغ تماما لتصوير الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار2»، خاصة أنه يتطلب وقتا وجهدا كبيرين.وقال مصدر من داخل العمل إن مروان حامد قرر تكثيف ساعات تصوير الفيلم خلال الأيام المقبلة لإنهاء تصويره بالكامل في موعد غايته 30 أكتوبر، حيث يتبقى لفريق عمل الفيلم ما يقرب من 5 أسابيع للانتهاء منه بالكامل.وقررت شركة «سينرجي» المنتجة للعمل طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية صيف 2021، حال استقرار الأوضاع.فيلم «كيرة والجن» مأخوذ عن رواية «1919» للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.