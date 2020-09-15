«متحف بوشكين» يسجل حلقتين عن «بورتريهات الفيوم» وتأثر الفن الروسى بها

في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين المكتب الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية٬ ومتحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة٬ ثاني أكبر متاحف روسيا الاتحادية بعد متحف الأرميتاج٬ تم تسجيل حلقتين عن مجموعة المصريات في المتحف وعن المجموعة النادرة من بورتريهات الفيوم وتأثر الفن الروسي بها.يأتي ذلك حسب الاتفاق الذي تم توقيعه بين المكتب الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية والمتحف لتسجيل عدد من الحلقات عن تاريخ مصر وحضارتها من داخل المتحف ومن ثم بثها على الموقع الرسمي للمتحف وعدد من المنصات الأخرى.حيث قدم كل من البروفيسير إيليا داراتشينكوف نائب مدير المتحف٬ والدكتور محمد نصر الجبالي٬ المستشار الثقافي المصري في موسكو٬ كلمة استهلالية ومن ثم قامت عالمة المصريات أولجا فاسيليفا المشرفة على قاعة المصريات باستعراض مقتنيات المتحف التي تضم أكثر من 6 آلاف قطعة أثرية مصرية.ومن المقرر أن يتم بث المحاضرة الأولى يوم الإثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر على عدة منصات لتحقيق أعلى معدل مشاهدة بين الجمهور الروسي.يذكر أن الحلقة الأولى عن مقتنيات متحف بوشكين من الآثار المصرية والتي يبلغ عددها 6000 قطعة جمعها العالم الروسي الشهير جالينيشيف الذي قام بأكثر من 60 رحلة استكشاف وتنقيب عن الآثار في بدايات القرن الماضي.والمحاضرة الثانية عن مجموعة بورتريهات الفيوم الموجودة بالمتحف وعن الفن القبطي وتأثر الفن الروسي به.