«أمن المنافذ» يضبط 10 قضايا تهريب بـ2.5 مليون جنيه

نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 10 قضايا تهريب تتضمن: «بضائع أجنبية الصنع، أجزاء ماكينات جديدة، قطع غيار سيارات، ملابس جاهزة» بلغت القيمة والتعويض المالي فيها قرابة 2.5 مليون جنيه.ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية أبرزها «انتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى».وتحرير931 مخالفة مرورية متنوعة، ضبط قضية مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تنفيذ 175 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات» تم ضبط قضيتين.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.