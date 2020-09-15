مفاوضات بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول استقبال لاجئين من اليونان

يجري الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مفاوضات بشأن استقبال لاجئين من الجزر اليونانية.وذكرت مصادر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء أن المفاوضات سارية منذ أيام.تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقت مع وزير داخليتها هورست زيهوفر على استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي من الجزر اليونانية.وبحسب البيانات، تم مناقشة هذا المقترح مع الحكومة اليونانية.وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن ألمانيا ستستقبل ما يتراوح بين 100 و150 قاصرا من إجمالي 400 قاصر غير مصحوبين بذويهم سيُجرى نقلهم من اليونان إلى دول أوروبية أخرى، مضيفًا أنه من المخطط في الخطوة التالية التحدث مع أثينا حول استقبال العائلاتالتي لديها أطفال.وتريد وزارة الداخلية الألمانية إرسال وفد إلى جزيرة ليسبوس لمعرفة من هم الأكثر حاجة إلى الحماية، وقالت الوزارة إن الهدف هو استخدام "معايير موضوعية" في الاختيار، "حتى لا تكون هناك عواقب لا يمكن السيطرة عليها".وفي المقابل أعلن العديد من السياسيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خلال الأيام القليلة الماضية أن هذا لا يكفي.وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إسكن، قد دعت خلال تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" مساء أول أمس الأحد، إلى اتخاذ قرار في اليوم التالي بشأن استقبال آلاف من لاجئي مخيم موريا.