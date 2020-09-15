رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفاوضات بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول استقبال لاجئين من اليونان

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:21 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
طباعة
يجري الائتلاف الحاكم الألماني، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، مفاوضات بشأن استقبال لاجئين من الجزر اليونانية.

وذكرت مصادر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء أن المفاوضات سارية منذ أيام.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتفقت مع وزير داخليتها هورست زيهوفر على استقبال نحو 1500 مهاجر إضافي من الجزر اليونانية.

وبحسب البيانات، تم مناقشة هذا المقترح مع الحكومة اليونانية.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن ألمانيا ستستقبل ما يتراوح بين 100 و150 قاصرا من إجمالي 400 قاصر غير مصحوبين بذويهم سيُجرى نقلهم من اليونان إلى دول أوروبية أخرى، مضيفًا أنه من المخطط في الخطوة التالية التحدث مع أثينا حول استقبال العائلات
التي لديها أطفال.

وتريد وزارة الداخلية الألمانية إرسال وفد إلى جزيرة ليسبوس لمعرفة من هم الأكثر حاجة إلى الحماية، وقالت الوزارة إن الهدف هو استخدام "معايير موضوعية" في الاختيار، "حتى لا تكون هناك عواقب لا يمكن السيطرة عليها".

وفي المقابل أعلن العديد من السياسيين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خلال الأيام القليلة الماضية أن هذا لا يكفي.

وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، زاسكيا إسكن، قد دعت خلال تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" مساء أول أمس الأحد، إلى اتخاذ قرار في اليوم التالي بشأن استقبال آلاف من لاجئي مخيم موريا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

ضبط سيارة محملة بـ150 كيلو من خام الذهب فى أسوان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

«القومية» تتغنى بأعمال عبد الوهاب والموجي والأطرش على مسرح «النافورة»

«في ذكرى سيد درويش».. «الحشيش» سبب مقاضاة والد إيمان البحر لـ«عبدالوهاب»

وزيرة الثقافة تتسلم شهادة تسجيل النخيل بقائمة اليونسكو للتراث

«نادية زخاري»: التسرع في النتائج خطر عظيم يواجه أي بحث