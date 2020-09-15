رئيس جامعة الإسكندرية يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد للكليات

أصدر الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات بتعيين الدكتور أيمن فريد أحمد الشايب ـ الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة بكلية الطب وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور علي محمد عبد المحسن إبراهيم ـ الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.كما تم تعيين الدكتورة نيفين سمير إبراهيم بكرى ـ وكيل كلية طب الأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب تستكمل بها مدة تعيين سيادتها وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتورة مها محمد على الطنطاوى السبع ـ الأستاذ بقسم أسنان الأطفال والصحة العامة للأسنان بكلية طب الأسنان وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات.فيما تم تعيين الدكتورة علا عبد المنعم عقل عفيفى ـ أستاذ الرعاية الصحية الأولية بقسم صحة المناطق الحارة بالمعهد العالى للصحة العامة وكيلًا للمعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور إسلام أمين زكى عبد الوكيل ـ الأستاذ بقسم تدريب التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية للبنين وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب وذلك لمدة ثلاث سنوات.وتعيين الدكتورة سماح أحمد صلاح الدين ـ وكيل كلية التربية الرياضية للبنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث اعتبارًا من 1592020 تستكمل بها مدة تعيين سيادتها وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتورة نيفين ممدوح محمد عبد المجيد زيدان ـ الأستاذ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية للبنات وكيلًا للكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة رحاب محمود محمد صديق ـ أستاذ الصحة النفسية بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة وكيلًا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وذلك لمدة ثلاث سنوات.