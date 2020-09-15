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رئيس التحرير التنفيذي
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الأمن يضبط مصنع سناكس ومخزن سكر تمويني ومحل للفضيات بالقليوبية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:44 م
ضبط مصنع سناكس
ضبط مصنع سناكس
صلاح حسنى
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شنت مباحث التموين بالقليوبية حملة مكبرة لضبط الأسواق أسفرت عن ضبط مصنع سناكس ومخزن سكر تموينى ومحل لبيع المشغولات الفضية وتحررت المحاضر اللازمة.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط 5 طن "سكر تموينى مدعم تم تجميعها بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بحوزة أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بالخانكة

و ضبط مصنع لإنتاج المقرمشات فى الخانكة عثر به على 35.600 عبوة سناكس مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية منتج نهائى و2.110 طن " ذرة صفراء ولبان بدون مستندات ومجهولة المصدر و200 كيلو جرام "سناكس" من مرتجعات المصانع والمحال العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق

وضبط 555 جرام مشغولات فضية أشكال مختلفة بدون دمغات حكومية وغير خالصة الرسوم المستحقة للدولة ومحظور تداولها بالأسواق وبدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة صاحب محل للمشغولات الفضية " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1364 عبوة سجائر مختلفة الأنواع بحوزة محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بدون ترخيص قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر بشبرا الخيمة.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

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