السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف لـ«ديلر» الأقراص المخدرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صبري جاد، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، وإسماعيل عبد الرحيم زيتون، وأمانة سر السيد إبراهيم البتانوني.ترجع أحداث القضية رقم 2409 لسنة 2020 جنايات الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على بائع بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بدائرة القسم.كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم ص.م.ح، 19 سنة، بائع، بالاتجار في الأقراص المخدرة بنطاق دائرة الدخيلة، تم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه.وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي أسود بداخل علب دوائية مدون عليها تامول اكس 225 بإجمالي 2000 قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.