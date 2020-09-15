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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مناهج التعليم القطري تشجع الطلاب على الاضطهاد الديني

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:19 م
مدرسة قطرية
مدرسة قطرية
أبوزيد على
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كشف تقرير جديد صادر عن معهد رصد السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، عن أن مناهج التعليم القطري تشجع الطلاب على الاضطهاد الديني، حيث درس المعهد 238 كتابًا قطريًا خلال السنوات الأكاديمية الـ 4 الماضية.

وأوضح المعهد أن التقرير يبحث في جزأين منفصلين من المنهج من حيث صلتهما بالمسيحيين، وخلص التقرير إلى أن المناهج الدراسية القطرية لا تعزز التسامح الديني، بل تشجع طلابها على الاضطهاد.

وأشار التقرير إلى أن المناهج الدراسية القطرية تتحدث بشكل مريب عن الجمعيات الخيرية الخادعة، والعلاج الطبي، وعن التطرف الفكري، محذرًا من أن مثل هذه الأنشطة تهدف إلى «تدمير الإسلام».

وعلى صعيد مناهج الدراسات الدينية الإسلامية، وجد التقرير أن المناهج القطرية تؤكد بشدة أن المسيحيين يريدون تدمير الإسلام، كما يلقي باللوم على الأقليات المحلية غير المسلمة في التعاون مع العدو، على الرغم من أن المنهج الدراسي لا يتضمن مواد تتعلق باضطهاد المسيحيين، لكنه يتم وصفهم بالكفار في المناهج.

ونوّه المعهد على أن المناهج الدراسية القطرية تخالف المعايير الدولية، مشددًا على أن الفكر الإخواني المتطرف يهيمن على المضمون الديني للمناهج الدراسية في قطر.

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