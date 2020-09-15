«برينك وير» يكشف سر استخدام أردوغان مرتزقته في الشرق الأوسط

أكد موقع "برينك وير" البريطاني، أن تركيا تستخدم جيش مرتزقة من متطرفين وإرهابيين لإشعال الصراعات في دول الجوار بمنطقة الشرق الأوسط.وتابع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يستخدم جيش غامض من المرتزقة والمتطرفين لشن معارك سرية بناءً على طلبه.وأضاف أن هذا الجيش يعمل تحت راية شركة سدات التي تقدم لأردوغان خدمات أمنية شخصية ومملوكة لجنرال سابق في الجيش كان يعمل حتى وقت قريب مستشار أردوغان الأمني ويحصل على مليارات الدولارات مقابل خدماته.وأشار إلى أن أردوغان كون من خلاله جيشه السري لخوض أي معارك يرغب بها بناء على طلبه، وقد اتهمتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بنشر المتطرفين في سوريا وليبيا.وأضاف أن الولايات المتحدة، أكدت في تقريرها أن المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا ويقاتلون في ليبيا ليس لديهم خبرات قتالية فهو يخوضون الحرب من أجل المال فقط وليس لديهم استراتيجية في القتال.