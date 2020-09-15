أبرزها 5 أطنان سمك ودواجن فاسدة.. ضبط 1091 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ضبط 1091 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 5 أطنان "أسماك فيليه – مقطعات ديك رومى" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعبور بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط 35.600 عبوة سناكس – كاتشب " مغشوشة ومقلدة لعلامات التجارية منتج نهائى – 2.110 طن "ذرة صفراء – لبان" بدون مستندات "مجهولة المصدر"، 200 كيلو جرام "سناكس" من مرتجعات المصانع والمحال العامة "مستلزمات إنتاج"، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المقرمشات "بدون ترخيص" بالخانكة بمحافظة القليوبية، وضبط 5 أطنان "سكر تموينى مدعم" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للبدالين التموينيين بغرض الإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، بحوزة أمين مخزن فرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بالخانكة بمحافظة القليوبية.وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة لاستيلائه على 1.274.546 جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.كما تم ضبط 555 جرام مشغولات فضية "أشكال مختلفة" بدون دمغات حكومية وغير خالصة الرسوم المستحقة للدولة ومحظور تداولها بالأسواق وبدون مستندات " مجهولة المصدر"، بحوزة مالك محل للمشغولات الفضية " بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، وضبط 1364 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر "بدون ترخيص" قام بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المقرر بغرض التربح ماديًا جراء ذلك بدائرة مركز شرطة شبرا الخيمة.