تأجيل محاكمة البشير في «انقلاب 89» لـ22 سبتمبر

أجلت المحكمة الجنائية الكبرى في السودان، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في قضية انقلاب العام 1989، إلى 22 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت فضائية "الحدث" في خبر عاجل، قبل دقائق.وعقدت المحكمة في 21 يوليو الماضى، أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة، وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسئوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.ويتهم عمر البشير ومساعدوه بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السوداني، وهي اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام.وقاد البشير في 1989 انقلابًا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابي.ويعد البشير الأطول حكمًا من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عامًا.