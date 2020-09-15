وزير البترول: مشروعات بتروكيماوية جديدة لتوفير احتياجات السوق

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 20192020، حيث أكد على أهمية الاستمرار فى تطوير وتحديث الخطة القومية للبتروكيماويات فى ضوء التطورات المتلاحقة التى تشهدها تلك الصناعة الحيوية وما توفره الدراسات البحثية والتطبيقية والابتكارات التكنولوجية من فرص للتوسع في إنتاج المنتجات البتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية.وأشار الوزير إلى أنه جار تنفيذ مشروعات بتروكيماوية بعدد من الشركات القائمة وأخرى تحت التنفيذ حاليا وأخرى تحت الدراسة بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البتروكيماوية، خاصة وأن السوق المحلية تستوعب العديد من المشروعات الجديدة، موجهًا بسرعة تنفيذ هذه المشروعات لزيادة فرص الإنتاج بما يسهم فى تخفيف أعباء الاستيراد وزيادة التصدير.وأشاد الملا بالدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة والبنوك للانطلاق بهذه الصناعة الواعدة على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة عدم استقرار السوق العالمى، وشدد الوزير على تطبيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فى تنفيذ الأعمال حرصًا على الكوادر العاملة والمعدات والمنشآت وزيادة ساعات العمل الآمنة.