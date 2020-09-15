ضبط 5 أطنان سمك فاسد فى العبور

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 5 أطنان أسماك فيليه غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشي الأغذية بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة.وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالعبور.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.