روسيا: تطعيم 300 شخص بلقاح كورونا الجديد

قال وزير الصحة ميخائيل موراشكو، إن حوالي 14٪ فقط من المتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V"، في إطار اختباره ما بعد التسجيل، ظهرت لديهم أعراض متوقعة كالوهن وحمى قصيرة الأمد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أضاف الوزير الروسي، في حديث للصحفيين اليوم: "تم تطعيم أكثر من 300 شخص، ولدى حوالي 14٪ شكاوى بسيطة من ضعف في الجسم وآلام بالعضلات خلال النهار، وأحيانًا يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة. وهذا بالذات ما ورد في التعليمات المرفقة بالدواء، هذه هي المضاعفات المتوقعة. وهي عادة تختفي خلال عدة أيام".ولا تختلف هذه الأعراض عن أعراض لقاح الإنفلونزا الموسمية.وأشار موراشكو إلى أن اللقاح اجتاز عدة تجارب سريرية وما قبل السريرية، وتم تطويره على منصة كانت تستخدم سابقًا لإنتاج اللقاحات.وقال: "لدينا بيانات كبيرة جدًّا عن هذه المنصة، ويمكننا التأكيد بهدوء على سلامة هذا الدواء، ولكن يجب الحصول على معلومات أكثر تفصيلًا وعمقًا عن أي دواء يتم استخدامه على نطاق واسع، وخاصة عند استخدامه بالفعل مع عدد كبير من المرضى الذين لديهم تشخيصات مختلفة وحالات مناعة مختلفة".