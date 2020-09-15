ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى دمياط

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط من ضبط 3 أشخاص لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.وتبين حيازتهم «بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار، سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، مجموعة من المفاتيح، مفك».بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسمي شرطة أول- ثانٍ دمياط، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.