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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة العالمية: لم نحدد معايير وجود موجة ثانية لـ«كورونا» أو موعدها

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:11 م
الدكتورة رنا الحجة
الدكتورة رنا الحجة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة البرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة لم تحدد معايير الموجة الثانية أو موعدها، وتابعت قائلة: "لا موجة ثانية ولا ثالثة" نحن نطالب بالعديد من اتباع الإجراءات الاحترازية".

وأوضحت أن هناك زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى حالة عدم اتباع الإجراءات الاحترازية كالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار.

وأضافت: ضمان العودة السليمة للمدارس يتمثل فى اتباع المدارس وأولياء الأمور كل الإجراءات الاحترازية والاطلاع الدائم على مستجدات الفيروس، مشيرة إلى أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا على الأطفال ضئيلة جدا.

وأكدت أهمية استمرار إجراءات التطعيم بالمدارس، مضيفة أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا ثبت وجود ارتباط بين الإصابة بالفيروس والإصابة بمرض كاواساكى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

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