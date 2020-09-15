الدولار يرتفع مرتين فى أقل من ساعة أمام الليرة التركية

في ظل التقلبات الجنونية في السوق المصرفية التركية، نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة التركية، ارتفع الدولار اليوم لمرتين في أقل من ساعة أمام الليرة التركية.وشهدت الأسواق المصرفية التركية ارتباكًا في أسعار العملات الأجنبية، صباح اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر الدولار الأمريكي عند فتح التداول 7.48 ليرة، لكنه ارتفع بعد أقل من ساعة إلى 7.49 ليرة.وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل العملة الوطنية التركية، في بداية التعاملات مسجلا 8.90 ليرة تركية، وفقا لموقع "تركيا الآن".