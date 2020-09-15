رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إقبال كبير على البرامج المميزة بشعبة الإنجليزية بتجارة القناة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:08 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
طباعة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه منذ إعلان قواعد قبول شعبة اللغة الإنجليزية بالنظام الفصلي وبنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ وبعد فتح باب التقديم لثلاث برامج (غير تقليدي، مميز) بكلية التجارة وهي برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) وبرنامج شعبة اللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة (برنامج غير تقليدي)، وبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) شهد التقديم لهذه البرامج إقبالًا ملحوظًا.

ويذكر أن هذه البرامج وضعت خصيصى لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية التجارة، إلى أن ما يقرب من ٤٢٣ طالبًا وطالبة من المرحلة الأولى تقدموا للالتحاق بالبرامج موزعين كما يلي ١٩٣ طالبًا بالنظام الفصلي و٦٣ طالبًا ببرنامج الساعات المعتمدة و٩٢ طالبًا ببرنامج نظم معلوماتك الأعمال BIS و٧٥ طالبًا ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية.

وأضاف الدكتور أحمد زكي أن التقديم مستمر حتى ٣٠ سبتمبر لطلاب المرحلة الثانية وللراغبين في التحويل من كليات مناظرة أو غير مناظرة من أي جامعة حكومية من الجامعات المصرية.

موضوعات متعلقة

السيسي يوقع تعديلات بعض أحكام القوانين

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

تنسيق الشهادات المعادلة 2020

متحدث «الوزراء» يكشف تفاصيل تطبيق تخفيض قيمة تصالح مخالفات البناء

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: وضع كورونا في شرق المتوسط «مقلق»

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

«القومية» تتغنى بأعمال عبد الوهاب والموجي والأطرش على مسرح «النافورة»

«في ذكرى سيد درويش».. «الحشيش» سبب مقاضاة والد إيمان البحر لـ«عبدالوهاب»

وزيرة الثقافة تتسلم شهادة تسجيل النخيل بقائمة اليونسكو للتراث

«نادية زخاري»: التسرع في النتائج خطر عظيم يواجه أي بحث