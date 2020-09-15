إقبال كبير على البرامج المميزة بشعبة الإنجليزية بتجارة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه منذ إعلان قواعد قبول شعبة اللغة الإنجليزية بالنظام الفصلي وبنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي ٢٠٢٠- ٢٠٢١ وبعد فتح باب التقديم لثلاث برامج (غير تقليدي، مميز) بكلية التجارة وهي برنامج الأسواق والمنشآت المالية FMI بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) وبرنامج شعبة اللغة الانجليزية بنظام الساعات المعتمدة (برنامج غير تقليدي)، وبرنامج نظم معلومات الأعمال BIS بنظام الساعات المعتمدة (برنامج مميز) شهد التقديم لهذه البرامج إقبالًا ملحوظًا.ويذكر أن هذه البرامج وضعت خصيصى لمواكبة احتياجات سوق العمل.وأشار الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد كلية التجارة، إلى أن ما يقرب من ٤٢٣ طالبًا وطالبة من المرحلة الأولى تقدموا للالتحاق بالبرامج موزعين كما يلي ١٩٣ طالبًا بالنظام الفصلي و٦٣ طالبًا ببرنامج الساعات المعتمدة و٩٢ طالبًا ببرنامج نظم معلوماتك الأعمال BIS و٧٥ طالبًا ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية.وأضاف الدكتور أحمد زكي أن التقديم مستمر حتى ٣٠ سبتمبر لطلاب المرحلة الثانية وللراغبين في التحويل من كليات مناظرة أو غير مناظرة من أي جامعة حكومية من الجامعات المصرية.