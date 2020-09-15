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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل معلق إخبارى على الإنترنت بالرصاص فى الفلبين

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:09 م
مقتل معلق إخباري
مقتل معلق إخباري
وكالات
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تعرض معلق إخباري على الإنترنت للقتل بالرصاص في شرق الفلبين، بعد ساعة فقط من تقديمه شكوى بشأن ما تردد أنه عمليات غير قانونية في المحاجر، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء.

ويُعتقد أن جوبيرت بيركاسيو البالغ من العمر 39 عاما، كان في طريقه إلى منزله على دراجته النارية ليلة الاثنين عندما هاجمه مسلحون مجهولون في مدينة سورسوجون، على بعد نحو 370 كيلومترا جنوب مانيلا.

وذكر تقرير للشرطة أنه أصيب بأربع طلقات نارية ولقي حتفه على الفور، مضيفا أنه لم يتم تحديد هوية أي مشتبه بهم حتى الآن.

وقال الاتحاد الوطني للصحفيين في الفلبين إن بيركاسيو كان "معلقا شديد اللهجة" تناول العديد من القضايا، بما في ذلك ما يوصف بأنه عمليات قطع أشجار غير قانونية وغيرها من القضايا البيئية.

وقبل ساعة من مقتله، اشتكى بيركاسيو في منشور على فيسبوك بشأن "شاحنات قادمة من منطقة محجر في بلدة بولان (القريبة) قال إنها تفتقر إلى الوثائق اللازمة".

وقال الاتحاد أيضا إن بيركاسيو هو الصحفي السابع عشر الذي يُقتل في الفلبين خلال ولاية الرئيس رودريجو دوتيرتي، وهو الصحفي رقم 189 الذي يُقتل منذ عام.1986

وتم تصنيف الفلبين كواحدة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين من جانب منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك.

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