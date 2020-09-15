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سياسي

«تنسيقية الأحزاب» تستعرض مع وزير الري أخر مستجدات «سد النهضة»

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:30 م
المهندس أحمد نصرالله
المهندس أحمد نصرالله
صقر محمد
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التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وفد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر الوزارة، في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بأهم قضايا الأمن القومي وأيضا استعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.

وقال المهندس أحمد نصرالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحد المشاركين في لقاء وزير الري، إن اللقاء كان مثمرًا للغاية وساهم في توضيح الكثير من النقاط بشأن ملف الري في مصر، حيث تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه مصر في ملف المياه والري واستعراض خطة الوزاره لمواجهتها، بالإضافة إلى رؤية الوزارة المستقبلية، واستعدادها لمواجهه الأزمات الطارئة سواء من حيث شح الموارد المائية أو الفيضانات والسيول.

وأضاف نصرالله لـ"الدستور"، أن الوزير أوضح أخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة الإثيوبي، وشرح مستجدات التفاوض، كما عرض كافة السيناريوهات المتاحة وخطة الدولة المصرية للتعامل معها، وأن وزير الري أكد أن مصر لم تكن أبدا ضد حق إثيوبيا في التنمية، بما لا يحُقق ضررا لحصة مصر التاريخية في المياه، مؤكدا أن هناك عدة سدود قائمة بالفعل منذ عقود في إثيوبيا كسد "تاكيزي" على نهر "عطبرة وفنشا وبيليس" على النيل الأزرق، وبحيرة "تانا" على سبيل المثال وليس الحصر، والتي تحجز كميات هائلة من المياه تساوي حصة مصر السنوية من المياه تقريبا، ولم تعترض مصر من قبل إيمانا منها بحق الشعب الإثيوبي في استغلال موارده طالما لا يوجد مساس بحصة مصر التاريخية.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إيجابية وزير الموارد المائية لاستفسارات الشباب المشاركين حول عدة ملفات مهمة، مثل تأثير الفيضانات الأخيره في جنوب وشمال السودان، وأنه قد وجه للوزير سؤال حول الجدوى الاقتصادية والعملية من فكرة تحويل مجرة نهر الكونغو، حيث أوضح عبدالعاطي أنه أمر ممكن من الناحية الهندسية رغم صعوبته البالغة، إلا أنه غير مجد من الناحية الاقتصادية، كما أنه سيتطلب التنسيق مع عدة دول إفريقية يمر بها النهر وهو من الصعوبة بمكان من الناحية العملية.

في السياق، قال الدكتور خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ لقاء وفد التنسيقية مع وزير الري تطرّق إلى نقاشات متعددة حول قضايا سد النهضة والتغيرات المناخية وتحلية المياه وخطط الوزارة في تعظيم الاستفادة وترشيد المياه، وأسهب الوزير في عرض تاريخ السدود في إفريقيا ودور مصر في تنمية القارة الإفريقية ومن بينها إثيوبيا؛ ثم استمع لنقاشات الأعضاء في محاور متعددة؛ مع الاستفسار على السيناريوهات المحتملة في الفترة القادمة والإجابة عليها بصورة مباشرة.

وأضاف بدوي لـ«الدستور» أن وزير الري أكّد أن مصر دولة مؤسسات تسير بتنسيق كامل في إدارة ملف سد النهضة؛ كما أنَّ وضع الدولة المصرية مُطمئن للغاية فيما يخص الاكتفاء المحلي، مع التأكيد على استخدام الأساليب الحديثة في الري وفي الحملات الإعلامية لترشيد المياه.

وأشاد وزير الري والموارد المائية بالحوار الراقي مع أعضاء التنسيقية، الذي تميز بالوعي واستيعاب كل الجوانب السياسية والاقتصادية للقضايا التي تم طرحها للنقاش، كما تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لوزارة الري المصرية على حسن الاستقبال والتعاون لشرح وجهة نظر الوزارة في بعض المسائل العالقة أمام الرأي العام وجهودهم الكبيرة المبذولة في الملفات المختلفة.
«تنسيقية الأحزاب» تستعرض مع وزير الري أخر مستجدات «سد النهضة»
«تنسيقية الأحزاب» تستعرض مع وزير الري أخر مستجدات «سد النهضة»

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