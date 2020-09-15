«القاهرة» تجهز البالوعات ومخرات السيول استعدادًا لفصل الشتاء

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالجاهزية ورفع حالة الاستعداد القصوى نظرًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن توقع سقوط الأمطار، واتخذت عدة أحياء بمحافظة القاهرة عدة تدابير استعدادًا لفصل الشتاء.وقام حي التبين بحملة مكبرة شملت تجريد ورفع جميع المخلفات من مخرات السيول، وتجهيز جميع بالوعات الأمطار استعدادًا لموسم الأمطار وعدم التعرض لأضرار السيول بالتنسيق مع الرى والصرف الصحى.وفي سياق متصل، قام حي الخليفة بالتنسيق مع الصرف الصحي بتطهير بالوعات الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء.ومن ناحيته قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إن كل الأحياء استعدت لموسم الشتاء وهطول الأمطار، وذلك بالتشديد على مسئولي الأحياء بالمرور على البالوعات ومخرات السيول.وأكد عوض لـ"الدستور" أن المحافظة أعلنت الحالة القصوى بين الأحياء، وذلك بالمرور الدائم واتخاذ كل الإجراءات لموسم الشتاء بالمتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس.