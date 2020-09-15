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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: 92% تأثير كورونا في الخدمات الصحية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 12:14 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، بمنظمة الصحة العالمية، إن تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات تأثرت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مطرية أن خدمات الأمومة والطفولة تأثرت بنسبة 92% في عدد من الدول خلال فترة جائحة كورونا المستجد، كما تأثرت تقديم الخدمات الخاصة بالأمراض غير السارية بنسبة 85%، لافتًا إلى أن الأفراد في الدول عزفوا عن الذهاب للحصول على الخدمات الصحية نتيجة لعدم توافرها أو نتيجة الخوف من الذهاب للمنشآت الطبية.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تواصلت مع الدولة لترتيب أولويات الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ووضع إجراءات بديلة للحصول على الخدمات الطبية سواء عن طريق الهاتف المحمول أو غيرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد إقليميًا، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة «كوفيد- 19»، بمشاركة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

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