مدير الدراسات بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية يزور متحف رشيد الوطني

استقبل متحف رشيد الوطني، مدير الدراسات بالمعهد الفرنسى للآثار الشرقية والوفد المرافق له من المعهد والجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية "جامعة سنجور".وقال سعيد رخا، مدير عام المتحف، إن الزيارة شملت القاعات المختلفة للمتحف، مشيرًا إلى أن الوفد أبدى إعجابه بتلك الجولة المتميزة، مؤكدين أن زيارتهم جاءت نظرًا للشغف بما يقدمه المتحف من ورش تدريبية وثقافية في مختلف المجالات، والعمل على إحياء الحرف التراثية، لتعريف الجمهور بما تتميز به مدينة رشيد، وعقب ذلك توجه الوفد إلى منزل الأمصيلى الأثري.وأوضح أحمد ناجي، مدير الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، أن قطاع المتاحف بالوزارة يعمل على تطوير أسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية الموجودة بالمتحف، كما أنه جارٍ تحديد مسار زيارة بالمتحف لذوي الإعاقة البصرية باستخدام العرض المكشوف الموجود بالحديقة المتحفية.