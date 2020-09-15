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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من جزر يونانية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:52 ص
مهاجري من جزر يونانية
مهاجري من جزر يونانية
وكالات
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قالت الحكومة الألمانية ومصادر بالائتلاف الحاكم إن المستشارة أنجيلا ميركل ووزير الداخلية
هورست زيهوفر اتفقا على فتح الباب أمام نحو 1500 مهاجر قادمين من الجزر اليونانية بعد أن تسبب حريق على جزيرة ليسبوس في تشريد الآلاف.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كان أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم لاجئون من أفغانستان وأفريقيا وسوريا، قد أصبحوا بلا مأوى أو صرف صحي ملائم ودون طعام أو ماء بعد أن دمر حريق مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسبوس يوم الأربعاء.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"فرانس برس" إن ألمانيا ستستضيف المهاجرين الذين تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها مضيفة أنها لن تستقبل لاجئين من ليسبوس فحسب.

وهناك حوالي 30 ألف لاجئ ومهاجر على الجزر اليونانية في المجمل.

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