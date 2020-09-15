ألمانيا تعتزم استقبال 1500 مهاجر من جزر يونانية

قالت الحكومة الألمانية ومصادر بالائتلاف الحاكم إن المستشارة أنجيلا ميركل ووزير الداخليةهورست زيهوفر اتفقا على فتح الباب أمام نحو 1500 مهاجر قادمين من الجزر اليونانية بعد أن تسبب حريق على جزيرة ليسبوس في تشريد الآلاف.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" كان أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم لاجئون من أفغانستان وأفريقيا وسوريا، قد أصبحوا بلا مأوى أو صرف صحي ملائم ودون طعام أو ماء بعد أن دمر حريق مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسبوس يوم الأربعاء.وقالت المصادر في تصريحات لـ"فرانس برس" إن ألمانيا ستستضيف المهاجرين الذين تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها مضيفة أنها لن تستقبل لاجئين من ليسبوس فحسب.وهناك حوالي 30 ألف لاجئ ومهاجر على الجزر اليونانية في المجمل.