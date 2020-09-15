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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: الزيادة السكانية غير المنضبطة تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:46 ص
الدكتور طارق توفيق
الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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افتتح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبي للعاملين بالمجلس القومي للسكان حول "أساسيات البحث الكيفي" والمنعقد خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

وقال توفيق في كلمته بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة للحفاظ على ما تحقق من تحسن في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن ضبط الزيادة السكانية مسئولية متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لمواجهتها باعتبارها مشكلة قومية.

وأكد أهمية البحوث في العمل السكاني ودورها في تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المرتبطة بالأوضاع السكانية والاجتماعية، للمهتمين ولمتخذي القرار، من أجل الإسهام في التعرف على الوضع الحالي والرؤية المستقبلية للسكان في مصر.

ويستهدف البرنامج التدريبي مديري الإدارات الفنية ومساعديهم بالمجلس القومي للسكان، حيث يتضمن 14 جلسة حول البحث الكيفي ومقدمة عنه، وأخلاقيات البحث، ومقترح البحث والعينات في البحث الكيفي، ومناهج البحث الكيفي، وطرق جمع بيانات البحث الكيفي، وكذلك المقابلات ومهاراتها، ومجموعة النقاش البؤرية، بالإضافة إلى إدارة البيانات الكيفية وتحليلها، وتقديم البحث الكيفي.

يذكر أن البرنامج التدريبي حول "أساسيات البحث الكيفي"، يتم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة "JSI".

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