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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوعد الصادق».. ضبط 38 مطلوبًا للعدالة بينهم 9 بنجاليين بالعراق

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
حبس
حبس
عبير سليم
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أعلنت قيادة عمليات محافظة البصرة بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 38 عنصرا إجراميا من المطلوبين للعدالة ومصادرة أسلحة ضمن عمليات "الوعد الصادق".

وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية - إن النتائج الأولية للمرحلة الخامسة لعمليات (الوعد الصادق) تضمنت إلقاء القبض على 38 مطلوبا للقضاء، من ضمنهم تسعة بنجاليين دون إقامة".

وأضاف أن العمليات أسفرت حتى الآن عن مصادرة أسلحة متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع ضمن قاطع المسؤولية والعثور على كميات كبيرة من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة، خلال المرحلة الخامسة من عمليات (الوعد الصادق).

وأشار قائد حرس حدود المنطقة الرابعة، العميد خلف لفتة البدران - إلى أن عمليات (الوعد الصادق) بمرحلتها الخامسة انطلقت صباح اليوم، ضمن المحور الجنوبي بقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب ومنطقة الرميلة بقضاء الزبير.

وأوضح "البدران" أن العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال 18 مطلوبا في قضايا مختلفة، منها السطو المسلح والمشاجرات العشائرية وغيرها من التهم، مشيرا إلى أن العمليات مستمرة.

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