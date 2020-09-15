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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دفن ضحايا شاطئ البيطاش بالإسكندرية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
شاطئ البيطاش
شاطئ البيطاش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن 3 جثث لأشخاص لقوا مصرعهم غرقا أثناء استحمامهم فى مياه شاطئ البيطاش، عقب نزولهم مياه البحر مخالفين قرارات غلق الشواطئ وعدم السماح بالنزول، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المسؤولين بالشاطئ.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق ثلاث اشخاص فى مياه شاطئ البيطاش المميز بالعجمى.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الإنقاذ النهري، إلي مكان البلاغ، وتمكنوا من انتشال جثث كل من على أنور على محمد، 21 سنة، من محافظة الجيزة، وعمرو أنور علي، 18 سنة، من الجيزة، ومحمد وائل عبد العزيز، 17 سنة، من قويسنا، جميعهم خرجوا من البحر، وتبين من التحريات أن الغرقى قاموا بالتسلل إلى شاطئ البيطاش المميز في الساعة 7 مساء، تم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة، تمهيدا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم الجثامين لذويهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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