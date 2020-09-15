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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اليوان يسجل ذروة 16 شهرًا بعد بيانات صينية.. والدولار يهبط

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
اليوان
اليوان
وكالات
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قفز اليوان الصيني لأعلى مستوى في 16 شهرًا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، بعدما أشارت بيانات
صينية لتعاف اقتصادي بعد إجراءات عزل بسبب جائحة كورونا بينما نزل الدولار الأمريكي مع تحسن الإقبال على المخاطرة.

وتسارع الإنتاج الصناعي الصيني ونمت مبيعات التجزئة لأول مرة هذا العام متجاوزة توقعات المحللين.

وارتفع اليوان في التعاملات الخارجية وفي الداخل، وسجل اليوان في التعاملات الخارجية أعلى مستوى في 16 شهرا عند 6.7725 مقابل الدولار الأمريكي قبل أن يهبط قليلا.

وكتب لي هاردمان محلل العملة في ام.يو.اف.جي "بشكل عام، فإن أحدث بيانات شهرية للأنشطة تشجع على الاعتقاد بأن قوة الدفع الإيجابية المرتبطة بالدورة الاقتصادية في الصين ستستمر في الفترة
المتبقية من العام".

وتابع أن البيانات "تطور داعم لعملات آسيا والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الدولار الأسترالي".

وسجل الدولار الأمريكي تراجعا لكنه استعاد جزءا من الخسائر التي تكبدها أثناء الليل في التعاملات المبكرة في لندن وليظل مؤشر الدولار منخفضا 0.1 بالمئة عند 92.946 بحلول الساعة 0718 بتوقيت
جرينتش.

وارتفع الدولار الأسترالي بعدما أظهر اجتماع البنك المركزي للبلاد عدم وجود أي نية لخفض أسعار الفائدة التي بلغت مستوى قياسيا متدنيا.

وسجلت العملة الاسترالية 0.7323 مرتفعة 0.5 بالمئة خلال الجلسة وشهدت أستراليا أول يوم بدون تسجيل حالات وفاة بكوفيد-19 في شهرين.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي في حين صعد الدولار الكندي نحو 0.2 بالمئة أمام نظيره الأمريكي.

وزاد اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.8191 دولار.

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