غموض حول مشاركة أحمد حاتم في «ريتسا»

قال مصدر من فريق عمل فيلم "ريتسا" الذي يقوم ببطولته النجم محمود حميدة، إن موقف الفنان أحمد حاتم ما زال معلقا بعد الأخبار التي انتشرت عن اعتذاره عن الفيلم، مشيرا إلى أن الشركة ستلتقي حاتم لتحديد الموقف النهائي من أجل بدء التصوير في أقرب وقت.وفي حالة الاعتذار النهائي تبحث الشركة المنتجة لفيلم "ريتسا" عن بديل لحاتم، وتجري مفاوضات مع عدد من النجوم خاصة مع رغبة الشركة فى طرح الفيلم خلال موسم رأس السنة المقبل.وعلى صعيد آخر تعاقدت الشركة المنتجة للفيلم مع ميريهان حسين بعد أن رشحت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا للقيام بدور البطولة النسائية في العمل ولم تتعاقد ستيفاني على الفيلم بسبب ارتباطات فنية أخرى.وتواصل الشركة ترشيح عددا من الأسماء إلى جانب كل من محمود حميدة ومحمد الشرنوبي، وتم تحديد أماكن التصوير بين القاهرة والإسكندرية والغردقة، وسيكون مجموعة من القصص الرومانسية من تأليف معتز فتيحة ومن إخراج أحمد عبد الله صالح.