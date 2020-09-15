في لقاء محافظ أسوان بسفير كوريا: تدشين توأمة ومدارس للصناعات

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة هونج جين ووك، وكانت أبرز محاور اللقاء هي إقامة توأمة بين مدينة أسوان وأحد المدن الكورية السياحية والتاريخية مع فتح المجال أمام الشركات للاستثمار فى صناعات الفوسفات ومستحضرات التجميل والأدوية، بجانب تنظيم يوم للثقافة ومعرض للمنتجات البيئية والتراثية، علاوة على إنشاء مدارس تطبيقية للصناعات وصيانة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات.ذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، حيث تم تناول العديد من مجالات التعاون المشترك لجذب الاستثمارات الكورية في أسوان وخاصة مع توافر الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى كونها عاصمة للشباب والثقافة والإقتصاد بالقارة السمراء والباب الملكى على الأسواق الإفريقية من خلال شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية.وأكد اللواء أشرف عطية، على أن المحافظة ترحب بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المشاتى والمقاصد السياحية للأصدقاء الكوريين، بجانب التنوع فى الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفارى وصيد، وتمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلًا عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الجانب الكورى لاتخاذ خطوات جادة لخلق قصص نجاح مشتركة على أرض أسوان فى ظل الدفعة القوية التي تشهدها العلاقات المصرية الكورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.ومن جانبه عبر هونج جين ووك عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والآثار الخالدة، مؤكدًا على أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المطروحة خلال اللقاء وخاصة دعوة المستثمرين والشركات الكورية لإقامة مشروعات جادة ومثمرة ليتوازى ذلك مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين مصر وكوريا في ظل القيادة الحكيمة في البلدين، مشيرًا إلى أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان سيكون جسرًا للتواصل من أجل تعزيز أطر التعاون مع المحافظة فى مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم.وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية الهدايا والدروع تعبيرًا عن متانة العلاقات المصرية الكورية.