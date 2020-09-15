رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في لقاء محافظ أسوان بسفير كوريا: تدشين توأمة ومدارس للصناعات

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان بسفير كوريا
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة هونج جين ووك، وكانت أبرز محاور اللقاء هي إقامة توأمة بين مدينة أسوان وأحد المدن الكورية السياحية والتاريخية مع فتح المجال أمام الشركات للاستثمار فى صناعات الفوسفات ومستحضرات التجميل والأدوية، بجانب تنظيم يوم للثقافة ومعرض للمنتجات البيئية والتراثية، علاوة على إنشاء مدارس تطبيقية للصناعات وصيانة السيارات وتكنولوجيا الإلكترونيات.

ذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، حيث تم تناول العديد من مجالات التعاون المشترك لجذب الاستثمارات الكورية في أسوان وخاصة مع توافر الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى كونها عاصمة للشباب والثقافة والإقتصاد بالقارة السمراء والباب الملكى على الأسواق الإفريقية من خلال شبكة الطرق والموانئ البرية والنهرية.

وأكد اللواء أشرف عطية، على أن المحافظة ترحب بزيادة معدلات حركة السياحة الكورية وعودتها إلى طبيعتها، وخاصة أن أسوان تعتبر إحدى أهم المشاتى والمقاصد السياحية للأصدقاء الكوريين، بجانب التنوع فى الأنماط السياحية سواء كانت أثرية أو علاجية أو بيئية أو نيلية أو سفارى وصيد، وتمتعها بالطقس الدافئ المعتدل، فضلًا عن تفرد أهلها بالطيبة والبشاشة وحسن استقبال ضيوفهم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع الجانب الكورى لاتخاذ خطوات جادة لخلق قصص نجاح مشتركة على أرض أسوان فى ظل الدفعة القوية التي تشهدها العلاقات المصرية الكورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه عبر هونج جين ووك عن سعادته البالغة لزيارة أسوان وإعجابه بجمال الطبيعة والآثار الخالدة، مؤكدًا على أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المطروحة خلال اللقاء وخاصة دعوة المستثمرين والشركات الكورية لإقامة مشروعات جادة ومثمرة ليتوازى ذلك مع الطفرة الكبيرة التى تشهدها العلاقات بين مصر وكوريا في ظل القيادة الحكيمة في البلدين، مشيرًا إلى أن افتتاح قسم للغة الكورية بجامعة أسوان سيكون جسرًا للتواصل من أجل تعزيز أطر التعاون مع المحافظة فى مجالات الاستثمار والسياحة والثقافة والتعليم.

وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير كوريا الجنوبية الهدايا والدروع تعبيرًا عن متانة العلاقات المصرية الكورية.
لقاء محافظ أسوان بسفير كوريا
لقاء محافظ أسوان بسفير كوريا
لقاء محافظ أسوان بسفير كوريا
لقاء محافظ أسوان بسفير كوريا

موضوعات متعلقة

حريق في الحي التجاري بوسط بيروت

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

الأزهر: الحجاب فريضة ثابتة بنص القرآن الكريم

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الحرارة المرتفعة

«النيابة» و«الداخلية» تفضحان «زيف أبواق الإرهابية» في 6 شائعات

موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية حب شادية وفريد الأطرش انتهت بزواجها من غيره ثأرًا لسفره فرنسا

البطلتان الحقيقيتان لفيلم «أبي فوق الشجرة».. من سبق نادية لطفي وميرفت أمين؟

«الهاربة من المعبد».. سر لقب الفنانة سوسن بدر

«مش خايف منك».. اعترافات الفاجومي عن علاقته بالرئيس عبدالناصر

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الصين تمدد إعفاء 16 منتجًا أمريكيًّا من الرسوم

إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 15-9-2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيكولاتة البنك المركزى التركى!
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: سيدة المطار.. وسيدة القطار !!
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
المزيد

الثقافة

«أين تذهب هذا المساء؟».. نشرة بأهم الفعاليات الثقافية اليوم

وزيرة الثقافة تتسلم شهادة تسجيل النخيل بقائمة اليونسكو للتراث

«الحياة السرية للأشجار» و«سيدة الموت» جديد فى دار الساقى

الباحثة مروة شريف بضيافة برنامج «اقرأ معانا» أونلاين.. الليلة