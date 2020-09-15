زعيم المعارضة الإسرائيلية: الحكومة فشلت بالكامل في إدارة أزمة كورونا

قال زعيم المعارضة يائير لابيد لوكالة فرانس برس إن الحكومة الإسرائيلية أظهرت "فشلا كاملا" في احتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الإغلاق الشامل في محاولة لاحتواء الوباء.وأشار لابيد إلى أن "الفقدان التام للسيطرة هو السبب الوحيد لقرار الحكومة فرض الإغلاق". وفقا لتعداد وكالة فرانس برس، تحتل إسرائيل منذ أسبوعين المرتبة الثانية عالميا بعد البحرين في أعلى معدل إصابات بالفيروس مقارنة بعدد السكان.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.