29 مرشحا محتملا لـ«النواب» أجروا الكشف الطبي بمستشفيات المنوفية

أجرى أمس 29 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب، بمحافظة المنوفية الكشف الطبي والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات، كشرط لقبول أوراق الترشح وخوض الانتخابات البرلمانية للمرشحين.تقدم كل من منة الله أحمد عز الدين، محمد حاتم عزت، محمد توفيق عرفة، يوسف السيد زمزم، محمود محمد فخر الدين، شندي محمود عامر، عبد الحميد محمود الصباغ، مصطفى أحمد جمعة، مديح إبراهيم بقوش، محمود أبو السعود ريش، فوزي محمد محمود أبو طالب، هاني عبد الغني عبدربه.وأجرى أيضًا الكشف الطبي، كل من أحمد السيد عبد العال، محمد السيد الحسيني، أحمد عبد الحميد حجازي، نصرالدين مصلحي الغامري، شادي سعد إبراهيم، نشوى صلاح السقا، علي حمدان العربي.كما تقدم كلا من النائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب، والدكتور محمود البرعي أمين حزب مستقبل وطن بمركز الباجور، ووائل أحمد بركات، مشيرة سعيد همام، عبد الحميد بهجت راضي، أحمد أمير الشيخ، ماهر السيد صبيح، منتصر همام عمار، محمد فوزي أبو شنب.وكانت قد حددت وزارة الصحة 4 مستشفيات لمحافظة المنوفية، مخصصة لإجراء فحوصات الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم، وهي المجلس الطبي، مستشفى شبين الكوم التعليمي، مستشفى بركة السبع المركزي، مستشفى قويسنا العام.