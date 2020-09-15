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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3112 دراجة نارية مخالفة خلال أسبوع

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
ضبط دراجات نارية
ضبط دراجات نارية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة المحافظات، من ضبط 3112 دراجة نارية مخالفة، خلال أسبوع.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيانات رسمية لها، أنه على مدار أسبوع تم إعادة 34 سيارة ودراجة نارية لأصحابها وكان مبلغا بسرقتها في أوقات سابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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