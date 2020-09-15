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الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 الموافق 27 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الخارجية يغادر مطار القاهرة متوجهًا إلى أثينا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
سامح شكري
سامح شكري
فاتن غلاب
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غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، متوجهًا إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية هناك تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الوزير سامح شكري غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى أثينا، وتم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس الإثنين، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتين في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وفي بيان لوزارة الخارجية، أكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران شكري ونظيره اليوناني، نيكوس ديندياس مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا، عقب جلسة مباحثات ثنائية في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت أثينا يعقبها المؤتمر في تمام الثانية والربع.

وستركز المحادثات على القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي، مع التركيز على التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط ​​الأوسع وليبيا.

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