«أمازون» تعلن عن حاجتها لـ100 ألف موظف

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية «أمازون» عن حاجتها لتوظيف 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة وكندا، وذلك لمواصلة توسعها السريع الذي بدأ بعد جائحة فيروس كورونا، وأجبر الجميع على البقاء في بيوتهم والتسوق عبر الإنترنت.وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن إعلان أمازون الجديد عن الوظائف، يأتي مع مشهد اقتصادي قاتم، حيث تقوم الشركات بخفض عدد العمال وإعلان إفلاسها، فيما أدى الإنفاق القوي على الإنترنت خلال الأزمة إلى تغذية نمو أمازون وخلق حاجة لمزيد من العمال.وقالت الشركة- التي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرًّا لها: "إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر حتى تنعكس جميع التعيينات الجديدة على بياناتها المالية، وستتم إضافة وظائف جديدة في العشرات من مواقع أمازون التي تدفع 15 دولارًا على الأقل في الساعة".وأضافت أنها "ستفتح 100 مبنى تشغيلي خلال الشهر الجاري، بما في ذلك مراكز تنفيذية للبيع ومحطات تسليم ومراكز فرز ومواقع أخرى، وهذه المباني الجديدة ستضاف إلى 75 مبنى آخر افتتحوا بالفعل هذا العام في كندا والولايات المتحدة، وتمتلك أمازون أكثر من 600 مبنى في الولايات المتحدة".