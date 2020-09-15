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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الجزار: بدء تسليم الأراضي السكنية «الأكثر تميزًا» في 6 أكتوبر خلال 20 يومًا

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
وزير الإسكان
وزير الإسكان
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ الإثنين 15 أكتوبر المقبل وحتى الإثنين 14 يونيو 2021، في تسليم قطع الأراضي السكنية "الأكثر تميزًا" بالحي التاسع بالمدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي "الأكثر تميزًا" بلوك (A).
- القطع من 1: 21، يوم الإثنين 5-10- 2020.
- القطع من 22: 43، يوم الإثنين 12-10- 2020.
- القطع من 44: 64، يوم الإثنين 19-10- 2020.

وسيتم تسليم القطع بالبلوك (B) من 1: 22، يوم الإثنين 26102020.

- القطع من 23: 44، يوم الإثنين 2112020.

- القطع من 45: 66، يوم الإثنين 9112020.

كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (C) من 1: 22، يوم الإثنين 412021.

- القطع من 23: 44، يوم الإثنين 1112021.

- القطع من 45: 67، يوم الإثنين 1812021.

- القطع من 68: 88، يوم الإثنين 122021.

وأضاف الشربيني أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (D) من 1: 17، يوم الإثنين 822021.

- القطع من 18: 34، يوم الإثنين 1522021.

كما سيتم تسليم القطع بالبلوك (E) من 1: 23، يوم الإثنين 2222021.

- القطع من 24: 48، يوم الإثنين 132021.

- القطع من 49: 71، يوم الإثنين 832021.

وتخصيص يومي الإثنين 15-3- 2021 و22-3- 2021، للذين تخلفوا عن الاستلام بالمناطق السابقة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالبلوك (H) من 1: 25، يوم الإثنين 542021.

- القطع من 26: 50، يوم الإثنين 1242021.

- القطع من 51: 75، يوم الإثنين 1942021.

- القطع من 76: 102، يوم الإثنين 2642021.

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالبلوك (G) من 1: 14، يوم الإثنين 1052021.

تسليم الأراضي ببلوك (F) القطع من 1: 25، يوم الإثنين 2452021.

- القطع من 26: 50، يوم الإثنين 3152021.

- تخصيص يومي الإثنين 7-6- 2021 و14-6- 2021، لمن تخلف عن الاستلام.

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