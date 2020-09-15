إجلاء 3900 شخص بعد انهيار جزئي في سد بالصين

أعلنت سلطات مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين إجلاء أكثر من 3900 شخص؛ بسبب انهيار جزئي في أحد السدود بالمقاطعة.وأوضحت السلطات - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تأثرا بهطول الأمطار وتصريف الفيضان المتواصلين من خزان في منبع النهر تعرض سد نهر "يينما" بالقرب من قرية "ووجياتسي" في مدينة (دههوي) لانهيار جزئي الساعة 4:40 مساء أمس الأول الأحد، ما أدى إلى فجوة بعرض 30 مترا.وأضافت السلطات أن المياه غمرت بعض المنازل في القرية، فيما يقوم العمال بإصلاح الفجوة، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع إصابات.