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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب السواحل الروسية

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
زلزال
زلزال
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء روسية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم تحديد مركز الزلزال على عمق 7ر329 كيلومترا، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 957ر55 درجة شمالا، وخط طول 494ر158 درجة شرقا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ.

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