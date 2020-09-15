إخماد حريق الحي التجاري بوسط بيروت

قال جورج أبو موسى مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني لرويترز إنه أمكن إخماد حريق نشب في مبنى معروف بالحي التجاري في وسط العاصمة بيروت اليوم الثلاثاء.وقال شاهد من رويترز إن النيران كانت مشتعلة في جزء من أحد جوانب المبنى قبل أن يتمكن عمال الإطفاء من إخمادها.والمبنى قيد الإنشاء منذ سنوات وكان بناؤه على وشك الانتهاء.كانت قناة الجديد قد عرضت لقطات لدخان يتصاعد من المبنى.